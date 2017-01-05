توجيه حكومي بإعادة المبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم





قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان تسوية اوضاع المبعدين تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه أنصاف المتضررين في المحافظات المتضررة كجزء من مشروعة الوطني في بناء اليمن الجديد.. مشيداً بعمل اللجنة خلال المرحلة السابقة".





ووجه رئيس الوزراء بتسوية أوضاع المبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم ومن تم النظر في قضاياهم من قبل لجنة التعويضات.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم بقصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن بلجنة تعويضات الأراضي والمبعدين والمسرحين قسراً من وظائفهم في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.





وأكد رئيس الوزراء أن مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليها كل اليمنيين هي السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تسببت في الماضي وتضرر منها الجميع بسبب المركزية في السلطة وقوى النفوذ.. مشيراً الى ان مشروع قيام الدولة الاتحادية العادلة الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ، هو الضامن الوحيد للمشاركة الوطنية والتقاسم العادل للثروة والسلطة.