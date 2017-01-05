تعز: الجيش يحرر مواقع جديدة وقناص حوثي يقتل طفلة ويصيب أخرى أثناء عودتهما من المدرسة





أحرز الجيش الوطني تقدما في جبهة مقبنة غرب تعز حيث تمكن من تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشات الانقلابية.





وأكدت شبكة تعز الإخبارية أن الجيش الوطني طهر اجزاء كبيرة من جبل العُوَيِّدْ بالعَبَدِّلَهة والتبة المطلة على جبل الحصن الواقع شمال منطقة العَبَدِّلَهْ وجنوب الأخْلُودْ في جبهة مقبنة غرب تعز.





وأشارت إلى أن الجيش الوطني شن هجوما مباغتا على مواقع المليشيات ولا زالت الاشتباكات مستمرة غرب جبل العُوَيِّدْ ومنطقة الحُجَرْ عَبَدِّلَهة وجبل الحصن.





وأسفرت الاشتباكات حتى لحظة كتابة الخبر عن مقتل 4 وجرح 9 من عناصر المليشيات فيما جرح 2 من ابطال الجيش الوطني.





من جهة أخرى أصيب الطفل محمد عباس في صبر الموادم جنوب مدينة تعز بشظايا قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في الجعشة شرق المدينة.





كما ارتقت الطفلة سهام محمد شهيدة وأصيبت الطفلة إجلال أثناء عودتهما من المدرسة في شارع الثلاثين جراء تعرضهما لرصاصة قناص تابع للمليشيات المتمركز في تبة القارع شمال غرب معسكر الدفاع الجوي.

