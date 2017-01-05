نائب الحرس الثوري:يشيد بالحوثيين ويصفهم بالمستلهمين من الثورة الإيرانية والمتعلمين منها

اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، أن نفوذ طهران يتوسع في المنطقة خصوصًا في اليمن والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان" من خلال المليشيات التابعة والمدعومة إيرانياً كالمليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا والحشد الشعبي في العراق.

وتحدث القائد بالحرس الثوري عن أوضاع المنطقة وفي مقدمتها أوضاع اليمن

وقال “اليوم في اليمن وبالقرب من البحر الاحمر الإستراتيجي نجد المستلهمين من الثورة الإسلامية والمتعلمين منها يخوضون معركة شرسة مع عالم الاستكبار(...)”، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.

وفيما يتعلق بالعراق، اعتبر العميد حسين سلامي أن “القوة المسلحة (الحشد الشعبي) التي برزت خلال الأعوام الماضية، أثبتت عجز الأمريكيين وفشلهم في العراق”، معتبرًا أن “الحشد الشعبي انتهل من الثورة الإيرانية وبات يمسك بزمام الأمور في العراق”.