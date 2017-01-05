الخارجية الأميركية: لم نغير موقفنا حول اليمن والمرجعيات أساس الحل

أكدت الخارجية الأميركية أن موقفها بشأن الحل السياسي في اليمن ثابت ولم يتغير، وهو مبني على المقترحات الأممية والمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الأممية ذات العلاقة.





وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ(الشرق الأوسط) إن موقف الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير بشأن الحل السياسي في اليمن، وجاء تعليق المسؤول ردًا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعتبر «المرجعيات ميتة ولم يعد الحديث عنها أمرًا مطروحًا».





وجدد المسؤول الأميركي - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن «موقفنا لم يتغير تجاه المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرارات الأممية».



