الشراجي: العملية السياسية دخلت نفق مظلم بسبب تعنت الحوثي





قال مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء الركن يوسف الشراجي، لـ«عكاظ»: «إن العملية السياسية دخلت في نفق مظلم؛ بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية وتحديها للإرادة الدولية»، مشيدا بالنجاحات التي حققها التحالف العربي وخصوصا على سواحل المخاء؛ ما أفشل الكثير من عمليات التهريب.





وأشار إلى أن الحوثيين يرفضون المشاركة في لجان مراقبة وقف إطلاق النار أو الحضور إلى ظهران الجنوب، مؤكدا أن الحكومة تؤيد السلام وتؤمن بأن أي صراع عسكري لا بد أن ينتهي بحل سياسي.





وأكد أن تهريب السلاح إلى الحوثيين من مديرية المخاء بمحافظة تعز لا يزال مستمرا، وهناك أسلحة متوسطة وثقيلة وصواريخ حصل عليها الانقلابيون في الأيام الماضية.



