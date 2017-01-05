المليشيات تختطف طالب جامعي في نقطة تفتيش بذمار

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح أمس الاربعاء أحد الطلاب الجامعيين من احدى نقاط التفتيش في طريق صنعاء إب .





وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات اختطفت الطالب محمد مسعد أحمد أثناء عودته من العاصمة صنعاء في احدى نقاط الانقلابين بمحافظة ذمار .





وتعرض محمد مسعد للتوقيف وتفتيش بطاقته الشخصية ومن ثم اقتادته المليشيات إلى جهة مجهولة.





ويتعرض شباب وأبناء محافظة إب للإنتهاكات الواسعة والإختطافات اليومية سواء في المحافظة أو على الطرق والنقاط التابعة للإنقلابيين خارج المحافظة بين صنعاء وإب أو بين إب وتعز أو بين إب والضالع والبيضاء.





ولا يزال المئات من المختطفين مخفيين قسرا في سجون ومعتقلات مليشيا الحوثي وصالح ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة.