المفكر النفيسي:إيران تحاول تخفيف الضغط على الحوثي بتحركاتها على حدود السعودية الشمالية

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر – عبدالله النفيسي- أن المليشيات الشيعية والعراقية الموالية لإيران تحاول تخفيف الضغط على الحوثي في اليمن من خلال تحركاتها الأخيرة على الحدود الشمالية للسعودية مع العراق.





وأشار أستاذ العلوم السياسية - في تغريدات على حسابه – إلى أن الضوضاء التي تسببها المليشيات الموالية لإيران في العراق وتحديدات في ناحية (النخيب) على الحدود الشمالية للملكة العربية السعودية رسالة ينبغي الرد عليها.





موضحاً أن سبب الضائقة الإقتصادية والمعيشية وضغط الملالي هو تورط إيران في الحروب الخارجية (إيران – العراق – سوريا) على حساب الداخل.





وتساءل النفيسي :لماذا لا تفكر دول التعاون الخليجي بتشكيل مليشيات شعبية مدربة للدفاع على حدودها رداً على هذه التهديدات الإيرانية المتكررة عبر العراق.





مؤكداً أنه بالرغم من كل العقبات إلا أن عاصفة الحزم تحقق تقدماً ملحوظاً، وأن مليشيا الحوثي تتراجع وتتفكك وتئن، مشيرا إلى أن لجان مجلس الشورى في طهران تعرب عن دهشتها للعزم السعودي.