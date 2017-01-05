رابطة أمهات المختطفين تستنكر تجويع المليشيات للمختطفين في سجن البحث الجنائي

استنكرت رابطة أمهات المختطفين في العاصمة صنعاء (الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية) تجويع جماعة الحوثي وصالح المسلحة لأبنائها المختطفين وحرمانهم من المستلزمات الضرورية في سجن البحث الجنائي حسب ما تأكد لأسر وأهالي المختطفين هناك.





وأتهمت الرابطة في بيان لها: جماعة الحوثي وصالح المسلحة بعدم توفير ضروريات الطعام والشراب وهي أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم في كل قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية وتعرضهم للتجويع وما يرافقه من مخاطر سوء التغذية، مشيرة أن هذه السياسة تأتي ضمن انتهاكات كبيرة ابتدأت بالاختطافات ولن تنتهي بكل بشاعتها إلا بعودة المختطفين إلى أهاليهم وإلى حياتهم الطبيعية.





وأضافت الرابطة:إننا نقف أمام منعطف خطير يمر به أبناؤنا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين حيث أنهم مختطفون ظلما دون وجه حق ويصل اختطاف بعضهم لما يناهز العامين واليوم، وطالبت في بيانها بالإفراج الفوري عن جميع أبنائها المختطفين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة وضمان سلامتهم داخل السجون والمعتقلات، محملة سلطة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء مسئولية ذلك ونؤكد أن جرائم الإختطاف والتعذيب والتجويع الممنهج جرائم ضد الإنسانية وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.









نص البيان:

تستنكر رابطة امهات المختطفين في صنعاء تجويع جماعة الحوثي وصالح المسلحة لأبنائها المختطفين وحرماننهم من المستلزمات الضرورية في سجن البحث الجنائي حسب ما تأكد لأسر وأهالي المختطفين هناك.

إننا نقف أمام منعطف خطير يمر به أبناؤنا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين فلا يكفي أنهم متخطفون ظلما دون وجه حق ويصل اختطاف بعضهم لما يناهز العامين واليوم لا تقوم جماعة الحوثي وصالح المسلحة بتوفير ضروريات الطعام والشراب وهي أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم في كل قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية وتعرضهم للتجويع وا يرافقه من مخاطر سوء التغذية ضمن انتهاكات كبيرة ابتدأت بالاختطافات ولن تنتهي بكل بشاعتها إلا بعودتهم إلينا وإلى حياتهم الطبيعية بيننا.

إننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة وضمان سلامتهم داخل السجون والمعتقلات ونحمل سلطة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء مسئولية ذلك ونؤكد أن جرائم الإختطاف والتعذيب والتجويع الممنهج جرائم ضد الإنسانية ولن تسقط بالتقادم.

صادر عن رابطة أمهات المختطفين

صنعاء



