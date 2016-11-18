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جهود أممية لإقناع الحكومة بالعودة للمفاوضات والأخيرة تؤكد تمسكها بالمرجعيات

الجمعة 18 نوفمبر 2016 04:54 م الصحوة نت | خاص
جهود أممية لإقناع الحكومة بالعودة للمفاوضات والأخيرة تؤكد تمسكها بالمرجعيات صورة أرشيفية للرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري

في محاولة لإنعاش المفاوضات اليمنية، قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنها تعمل مع السعودية على اقناع الحكومة بالعودة الى مفاوضات السلام بعد رفضها لخارطة الطريق الأممية الأخيرة.


يأتي هذا فيما جددت الحكومة تمسكها بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها كأساس لإي حل سياسي في اليمن.


  وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية في معركتها ضد الحوثيين يؤيد خطة لوقف إطلاق النار اذا ما  كان الحوثيون قد وافقوا عليها.


وكان قد أكد الناطق باسم قوات التحالف اللواء احمد عسيري أن العمليات العسكرية للتحالف ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مستمرة، نافياً أن تكون العمليات العسكرية تم ايقافها.


وقال عسيري إن الحكومة اليمنية لم تعلن إيقاف الحرب وبالتالي فإن عمليات التحالف مستمرة في اليمن.


ورفضت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خطة كيري معتبرة أنها تصب في صالح الانقلابيين بدرجة أولى.


 وتجري تحركات دبلوماسية كبيرة لاستئناف المشاورات اليمنية غير أن الحكومة ترى أن  إي مشاورات لا ترتكز على المرجعيات تعد تضييعا للوقت ليس الا.


المصدر | الصحوة نت 

 

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