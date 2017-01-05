ناطق الجيش: تصدعات كبيرة في صفوف المليشيات وهروب المئات من جبهات قتالها





قال العميد الركن عبده عبدالله مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إن هناك تصدعات بين صفوف المليشيات الانقلابية وانعدام الثقة فيما بينهم وفرار الكثير منهم من جبهات القتال.





وأضاف مجلي في تصريح لصحية المدينة: إن التصدعات دليل على ضعف الروح المعنوية ووصولهم إلى قناعة بعدالة القضية اليمنية وإجرام المليشيات الانقلابية.





وأكد مجلي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحققان انتصارات كبيرة في جبهات صعدة ونهم وبيحان بمحافظة شبوة.





يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة خوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف جبهات القتال.





واقتربت قوات الجيش والمقاومة من مركز مديرية نهم "المديد" وذلك بعد تحرير مواقع مطلة على مركز المديرية.





وحسب المصادر ميدانية فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير التبة السوداء والحمراء القريبتين من "المديد" مركز مديرية نهم.





وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة خلال اليومين الماضيين في نهم، حيث استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وأماكن تجمعات للمليشيات شرق صنعاء، فيما كثفت مدفعية الجيش من استهداف مواقع وتحصينات لها في جبال نهم.





وكانت قوات الجيش والمقاومة قد حررت مطلع الأسبوع الماضي عدداً من المواقع، أهمها جبل القتب وقرن ودعة، وذلك في عملية عسكرية مباغتة.





الصحوة نت | متابعة خاصة