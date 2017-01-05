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مقاتلات التحالف تصطاد تعزيزات حوثية قبالة الحدود

الخميس 05 يناير 2017 03:19 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاتلات التحالف تصطاد تعزيزات حوثية قبالة الحدود


قالت مصادر اعلامية سعودية ان  القوات السعودية المشتركة، استهدفت مركبات  تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع   قبالة منطقتي جازان ونجران.


وأكدت المصادر أن  طيران التحالف  ساند القوات المشتركة من خلال استهداف إمدادات حوثية  كانت متجهة نحو حدود المملكة.


وأشارت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الانقلابية عقب استهداف مقاتلات التحالف لتعزيزات حوثية قبالة الحدود.


وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع من عملياتها القتالية مع الحدود مع المملكة العربية السعودية وسط خسائر فادحة في صفوفها.


وفقدت مليشيا الحوثي والمخلوع المئات من عناصرها على الحدود بينهم قيادات ميدانية وعسكرية تابعة لما كان يسمى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة للمخلوع.


الصحوة نت | متابعة خاصة


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