اجتماع يقر استئناف تشغيل القطاعات النفطية في شبوة





بحث محافظ شبوة أحمد لملس، مع اللجنة المكلفة من الرئاسة اليمنية آلية المعالجات والترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية في المحافظة.





وكانت الحكومة قد وجهت بسرعة استئناف القطاعات النفطية في محافظة شبوة بما يساهم في رفد الاقتصاد اليمني.





وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمهام وعمل اللجنة في المحافظة، ومنها ما يتعلق باستئناف العمل في القطاعين النفطيين 4 و5 وترميم وإصلاح خزانات النفط الخام في منطقة النشيمة وأنبوب نقل النفط المغذي لها، والممتد من منطقة العلم.





وأقر الاجتماع التدابير والإجراءات التي تعجل باستئناف العمل في القطاعين النفطيين المذكورين.





ووجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط والمعادن ، ووزارة المالية ،والاجهزة الامنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع كافة الترتيبات الأمنية واللازمة لنقل النفط الخام من شركة صافر وتصديره، والعمل بما من شأنه تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك.





وتأتي توجهات الحكومة هذه في سبيل استئناف انعاش الاقتصاد اليمني الذي توقف بشكل كلي منذ انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة في أواخر 2014.





الصحوة نت | متابعة خاصة

