ناطق الحكومة: الحل السياسي لا يوجد في قاموس الحوثيين ولا أمل في السلام معهم





قال الناطق باسم الحكومة راجح بادي إن الحركة الحوثية لا يوجد في قاموسها حل سياسي، وهو ما يتسبب في إغلاق طريق السلام.





وأكد بادي في تصريح لصحيفة "البيان" الاماراتية أن المليشيات ميليشيات تريد أن تحكم اليمن بقوة السلاح، مشيراً الى أنها إحدى أذرع إيران المسلحة، لذا لا أمل في صنع السلام معها.





يأتي هذا وسط حديث عن استئناف المباحثات اليمنية مطلع الأسبوع القادم، حيث سيجري المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف اليمنية.





وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن ولد الشيخ سيسلم الحكومة في عدن نسخة من خارطة الطريق المعدلة ونسخة اخرى للانقلابيين في صنعاء.





ورفضت الحكومة خارطة الطريق الأممية التي قدمها المبعوث الأممي مطلع نوفمبر الماضي، كونها تتناقض مع المرجعيات المتفق عليها.





الصحوة نت | متابعة خاصة

