السعودية تحذر من خطورة إيران على عقيدة أهل اليمن





حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ من خطورة الهجوم الإيراني الحوثي على عقيدة الناس ودينهم ومنهج أهل السنة في اليمن.





وجدد آل الشيخ خلال لقائه رئيس دار الحديث السلفية بمحافظة دماج اليمنية الشيخ يحيى بن علي الحجوري، والوفد المرافق في الرياض أمس تأكيد موقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المدافع عن العقيدة والدين، في دعم الحكومة الشرعية حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.





من جانبه، عبر رئيس دار الحديث السلفية عن شكره لما توليه المملكة من اهتمام بأمور الدعوة واستقرار اليمن.