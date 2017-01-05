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رئيس الوزراء يناقش مع محافظ تعز صرف الموازنة التشغيلية للمحافظة

الخميس 05 يناير 2017 01:52 ص الصحوة نت - عدن
رئيس الوزراء يناقش مع محافظ تعز صرف الموازنة التشغيلية للمحافظة

أكد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر على أهمية تفعيل ما تبقى من مؤسسات الدولة والمكاتب التنفيذية خصوصا السيادية منها في محافظة تعز .

 

وقال بن دغر خلال لقاء جمعه بمحافظة المحافظة علي المعمري  اليوم الاربعاء أن الحكومة عازمة على دعم السلطة المحلية بتعز لتفعيل الأجهزة والمؤسسات واستعادة النشاط الحكومي في المحافظة لخدمة المواطنين .

 

واستعرض اللقاء التطورات الميدانية في المحافظة وجهود الجيش الوطني والاجهزة الامنية في تطبيع الحالة الامنية بمدينة تعز بما يسهم في تعزيز الامن وإرساء دعائم الاستقرار ، واستكمال عملية تحرير المحافظة من المليشيات الانقلابية .

 

كما تطرق الى وضع الأجهزة والمكاتب التنفيذية حيث اكد رئيس الوزراء توجه الحكومة للبدء في صرف الموازنة التشغيلية لمحافظة تعز وصرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري .

 

وثمن المحافظ المعمري خلال اللقاء جهود رئيس الوزراء في دعم محافظة تعز ومتابعة التطورات فيها بشكل مستمر ودائم

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