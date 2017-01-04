وزارة الإعلام تعتزم تنفيذ حملة للتوعية بخطر "الإرهاب" على المجتمع

تستعد وزارة الإعلام بالتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية لإطلاق حملة توعية للتعريف بمخطر الإرهاب وأثره على المجتمع والدولة.

وتنطلق الحملة في 21 يناير تحت هاشتاق "#استعادة_الدولة_ومواجهة_الارهاب" وتستمر حتى 23 يناير الجاري، ومن المتوقع أن تشهد الحملة تفاعل مجتمعي واسع لما يمثله الإرهاب من خطر على المجتمع.

وقال وزير الإعلام معمر الارياني "أن الحملة تأتي بناء على توجهات قيادة الدولة العليا حيث جعلت الدولة مكافحة الإرهاب في أولويات أهدافها".

كما تأتي ضمن حرص وزارة الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطر الإرهاب والتطرف وضرورة إشراك المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وتعاني اليمن من تعطيل لمؤسسات الدولة في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الميلشيات، بالإضافة إلى الإرهاب الذي يهدد المجتمع والدولة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حيث نفذوا عشرات العمليات الانتحارية خلال العام الماضي أوقع عشرات القتلى.