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مقتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح بمواجهات مع المقاومة بتعز

الأربعاء 04 يناير 2017 08:31 م الصحوة نت - تعز
مقتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح بمواجهات مع المقاومة بتعز

قُتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب آخرون اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

في المقابل أصيب 4 من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تلك المواجهات بالإضافة إلى إصابة 6 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

وفي تفاصيل المواجهات، تمكن الجيش الوطني من دحر هجوم للمليشيات على منطقة الصياحي بالضباب غرب المدينة مصحوبا بقصف عنيف بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وأُجبروهم على الفرار بعد تكبدهم خسائر في الارواح بينهم القيادي الحوثي أبو طارق .

وأفشل هجوما للمليشيات على شارع الاربعين وعصفيرة وتحت غطاء ناري كثيف واجبروهم على الفرار . 

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