الرئيسية / آخر الأخبار

البيضاء : مصرع 2وجرح آخرين من مليشيات الحوثي في هجوم للمقاومة بقيفة رداع

الأربعاء 04 يناير 2017 07:57 م الصحوة نت - متابعة خاصة
البيضاء : مصرع 2وجرح آخرين من مليشيات الحوثي في هجوم للمقاومة بقيفة رداع صورة لمقاتل في المقاومة الشعبية - أرشيف

لقي عنصران من مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية مصرعهم في هجوم نفذته المقاومة الشعبية عل مواقع وتجمعات الإنقلابيين في منطقة (حمة لقاح) في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية ان المقاومة الشعبية شنت هجوما مباغتا على تجمعات الحوثيين في موقع "حمة لقاح" في ساعات الفجر الأولى ودارت الاشتباكات عنيفة .

وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 2 من الحوثيين وقوات صالح لقوا مصرعهم على الفور وأصيب آخرين خلال الاشتباكات فيما انسحب المهاجمين,عقب تلك العملية بحسب المصادر .

وفي سياق متصل قصفت عناصر الحوثي والمخلوع المتمركزة في جبال "العليب وجميدة والثعالب " منازل وممتلكات المدنيين في منطقة "صرار الجشم: بمديرية ولدربيع التابعة لقيفة برداع .

وكانت قرى ذي كالب تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الانقلابيين اليوم . 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى