البيضاء : مصرع 2وجرح آخرين من مليشيات الحوثي في هجوم للمقاومة بقيفة رداع

لقي عنصران من مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية مصرعهم في هجوم نفذته المقاومة الشعبية عل مواقع وتجمعات الإنقلابيين في منطقة (حمة لقاح) في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية ان المقاومة الشعبية شنت هجوما مباغتا على تجمعات الحوثيين في موقع "حمة لقاح" في ساعات الفجر الأولى ودارت الاشتباكات عنيفة .

وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 2 من الحوثيين وقوات صالح لقوا مصرعهم على الفور وأصيب آخرين خلال الاشتباكات فيما انسحب المهاجمين,عقب تلك العملية بحسب المصادر .

وفي سياق متصل قصفت عناصر الحوثي والمخلوع المتمركزة في جبال "العليب وجميدة والثعالب " منازل وممتلكات المدنيين في منطقة "صرار الجشم: بمديرية ولدربيع التابعة لقيفة برداع .

وكانت قرى ذي كالب تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل الانقلابيين اليوم .