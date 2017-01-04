شبوة:الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام من المناطق المحررة بعد فرار المليشيات

يواصل الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني اليمني عملية نزع الألغام من المناطق المحررة في محافظة شبوة.

وكانت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح قد قامت بزرع المئات من الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من قبضتهم وفرارهم منه خلال المعارك التي دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي وبين مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قد قامت منتصف الشهر الماضي بتفجير كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في وادي ذهبا ومنطقة الساق شمال مديرية بيحان غرب محافظة شبوة.

حيث تمكنت من نزع وتفكيك ما يقارب 670 من الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في مناطق وادي ذهبا والساق العكيد.