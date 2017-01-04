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الفريق الأحمر يزور مقر قيادة قوات التحالف في محافظة مأرب

الأربعاء 04 يناير 2017 07:40 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الفريق الأحمر يزور مقر قيادة قوات التحالف في محافظة مأرب

زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر اليوم مقر قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الواقع في محافظة مأرب النفطية.

واستمع الفريق الأحمر إلى شرح مفصل عن آلية العمل والتنسيق مع قيادة قوات التحالف في محافظة مأرب، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل إستعادة الدولة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لجهود دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه اليمن.

قائد قوات التحالف العربي في مأرب وضباط التحالف عبروا عن ترحيبهم بزيارة نائب رئيس الجمهورية الفريق الأحمر وإطلاعه عن كثب على آلية العمل وأوضاع الجيش والمقاومة الشعبية.




الصحوة نت - متابعة خاصة 



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