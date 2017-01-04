وفد تركي رفيع المستوى يزور جرحى تعز في مدينة أفيون

زار وفد وزاري وبرلماني عالي المستوى صباح يومنا هذا جرحى مدينة تعز الخاضعين للعلاج في مستشفى الدولة بمدينة أفيون التركية.

الوفد الذي ضم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتحدث باسم الحزب " أ.د / ياسين اقطاي" بالإضافة إلى وزير البيئة _الغابات والمياه_ " د فيصل إير اوغلو" ووزير الثقافة والسياحة "نابي افجي" ووالي مدينة أفيون ورئيس جامعة مدينة افيون واعضاء البرلمان التركي عن مدينة أفيون، إضافة إلى عميد كلية الطب في مدينة أفيون، قام برفقة الوفد الطبي والإداري اليمني بزيارة جرحى مدينة تعز في مستشفى الدولة بمدينة أفيون التركية مطمئنا على حالتهم الصحية ومرحبا بهم في دولة تركيا، ومتمنيا لهم بالشفاء.

كما اطلع الوفد على نبذة مختصرة عن الترتيبات المقرة من قبل المستشفى والخاصة بالتعامل مع الحالات الصحية المعقدة. وكان الدكتور فارس العبسي وكيل محافظة تعز لشؤون الصحة والجرحى قد شكر الوفد التركي على اهتمامهم الكبير بالجرحى مبديا تقديره العالي لكل ما يلقاه الجرحى من رعاية طبية عالية المستوى، واهتمام رسمي توليه القيادة التركية بالجرحى الوافدين إلى تركيا للعلاج.

وأكد الدكتور عبدالرحيم السامعي على أن الإعدادات جارية لاستقدام دفعة أخرى من جرحى مدينة تعز إلى تركية، مبديا تقديره الكبير للتفاعل الإيجابي الذي يتعامل به الجانب التركي تجاه قضية الجرحى، شاكرا في ذات الوقت الحفاوة التركية في الاستقبال والمهنية العالية التي يتعامل بها الأخوة الأتراك.

ومن جانبه اشاد الاستاذ نبيل جامل مستشار محافظ محافظة تعز بمستوى التقدير العالي والتفاعل الرسمي الذي أبدته الحكومة التركية ممثلة بنائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ووزارة الصحة التركية، مثمنا هذه الزيارة التي تعد تأكيدا على عمق العلاقات اليمنية التركية المثمرة في العديد من الجوانب، مؤكدا على أن هناك ترحاب مستمر من الجانب التركي للعديد من التفاهمات في الجانب الصحي والجوانب الأخرى بين البلدين وبين قيادة محافظة تعز ووزارة الصحة ومكتب مستشار رئيس الجمهورية التركية ياسين أقطاي.

عقب ذلك ادلى الوفد الوزاري بتصريح لوكالات الاخبار التركية تناولت موضوع الجرحى, بالإضافة إلى الوضع التركي العام وابرز القضايا التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الشارع التركي, خاصة ما يتعلق بالإرهاب.

كان في استقبال الوفد بمستشفى مدينة افيون التركية، الدكتور فارس العبسي وكيل المحافظة لشؤون الصحة والجرحى، والدكتور عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز، والاستاذ نبيل جامل مستشار محافظ المحافظة، والدكتور أبو ذر الجندي عميد كلية الطب بجامعة تعز، بالإضافة إلى إدارة مستشفى افيون ورؤساء الأقسام فيها.