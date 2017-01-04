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العقيد عبده الصغير: العدو منكسر ومهزوم والنصر قادم لا محالة

الأربعاء 04 يناير 2017 06:47 م الصحوة نت - تعز
العقيد عبده الصغير: العدو منكسر ومهزوم والنصر قادم لا محالة

دعا رئيس علميات اللواء 17 بمحور تعز القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لمزيد من الصمود في معركة النضال والكفاح والوقوف خلف القيادة الشرعية لإرساء الحق وإقامة الدولة المدينة الحديثة.

وقال العقيد عبده حمود الصغير في حديث خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية منكسرة و"العدو منهزم ومعنوياته منخفضة" مؤكدا: "معنوياتنا مرتفعة لأننا نقاتل من أجل الحق، والحق معنا".

وحث الصغير المقاتلين في جميع الجبهات على المزيد من الصبر والرباط في ميادين الشرف والبطولة. مؤكدا أن النصر قادم لا محالة.

ودعا الصغير فلول الانقلابيين للعودة عن غيهم "الذي لن يؤدي إلا إلى دمارهم ونهايتهم".

وقال إن الفرصة لا زالت مواتية أمام الانقلابيين للمشاركة في بناء اليمن "الذي لن يبنى إلا بسواعد الجميع".

ودعا العقيد عبده حمود الصغير المتحوثين للعودة إلى رشدهم، وخاطبهم: "تعز هي مدينتكم وهي أرضكم وعرضكم، لا تركنوا إلى الانقلابيين الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرا".

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