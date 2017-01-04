أرحب: مليشيات الحوثي والمخلوع تشن حملة اختطافات ومداهمات في قرية "يحيص"

نفذت مليشيات الحوثي والمخلوع فجر الْيَوْمَ الأربعاء حملة اختطافات ومداهمات واسعة لعدد من المنازل بقرية يحيص في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأكدت مصادر محلية أن حملة مكونة من عدد من الاطقم وعشرات المسلحين داهمت عدد من المنازل بقرية يحيص واختطفت اربعة مواطنين من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولاقت الحملة استياءا كبيرا في أوساط المواطنين بعد أن قيام المليشيات باقتحام المنازل وترويع النساء والأطفال دون مراعاة لعرف أو قانون.

وتأتي هذه الحملة التي لا تزال مستمرة ضمن مسلسل استهداف المواطنين الآمنين بقرية يحيص التي ما يزال عدد من أبنائها خلف قضبان المليشيات لأكثر من عام والبعض الآخر لا يعرف مصيره إلى اليوم . وتقوم المليشيات بهذه الأعمال بعد تلقيها الهزائم بجهة نهم واقتراب الجيش الوطنى من العاصمة صنعاء .

اسيد جميل عبدالله مطهر مصلح محسن وليد محمد حمود حمزه علي عبدالله شريان