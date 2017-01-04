رئيس الوزراء: هذا العام لن يكون كما قبله





أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن هذا العام لن يكون كما قبلة، مشيراً الى أن اليمن سيشهد نمواً اقتصادياً وستعمل الحكومة على محو اثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام.





وقال بن دغر إن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن وذلك لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولائه للوطن وقادراً على حماية والمواطن.





وأشار إلى ان الحرب الهمجية التي فجرتها المليشيا الانقلابية، دمرت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فضل حسن وقائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي.





هذا وبدأت الحكومة اليمنية بتطبيع الأوضاع في كافة المدن المحررة، ووجهت باستئناف كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسات القضاء.





وباشرت الحكومة نزولها الميداني الى مختلف المحافظات المحررة بهدف الأطلاع على الأوضاع الميدانية والبت في كافة القضايا التي تشكل عائقاً أمام عودة الحياة بصورتها المطلوبة.





ووصل الرئيس هادي وتبعه ابن دغر برفقة عدد من الوزراء الى العاصمة المؤقتة عدن في أواخر نوفمبر الماضي.

الصحوة نت | متابعة خاصة