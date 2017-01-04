الرئيسية / آخر الأخبار

أكبر الأسر الحوثية في ذمار تسحب أبناءها من الجبهات

الأربعاء 04 يناير 2017 04:38 م الصحوة نت - خاص
أكبر الأسر الحوثية في ذمار تسحب أبناءها من الجبهات

أكدت مصادر مقربة من أسرة "ال البنوس" بمحافظة ذمار أن الأسرة وجهت جميع أبناءها بالانسحاب من جبهات القتال، وذلك على خلفية تهميش رجال الأسرة من تولي مناصب مرموقة، رغم تضحياتهم بالعشرات من أبنائهم في صفوف الحوثيين.


وتعد أسرة "ال البنوس" من أكبر الأسر الحوثية في مدينة ذمار ومديرية الحداء.


وبحسب المصادر فإن مشرف المليشيات بالمحافظة "ابو عادل الطاووس " كلف القيادي الحوثي "علي الفراصي" الملقب ولد "هلية" بمطاردة المنسحبين من الجبهات.


وتأتي هذه الانسحابات والخلافات المتكررة بين أسر الحوثيين، على خلفية التمييز العنصري والسلالي فيما بينهم.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى