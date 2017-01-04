جامعة إب تسجل 120طالباً من عناصر الحوثي في كلياتها دون مؤهلات مناسبة

سجّلت عمادة شئون الطلاب في جامعة إب 120شخصاً من مسلحي مليشيات الحوثي في المحافظة في عدد من كليات الجامعة وبتخصصات مختلفة دون أي مراعاة لشروط التسجيل وبدون أي مؤهلات مناسبة للتخصصات.

وقال ناشطون في الجامعة أن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيات في المحافظة (حسين شريف) قام برفقة قيادات في المليشيات بزيارة الجامعة وإصدار أوامره بتسجيل عناصر المليشيات وتوزيعهم على عدد من الكليات حيث حضر بعض من تم تسجليهم في الجامعة بزيهم الشعبي.

وأضافت المصادر أن أكرم الوشلي والمعين من قبل المليشيات في جامعة إب هو المسئول الفعلي ومن يتحكم بقرارات الجامعة وهو من يمتلك جميع معلومات سرقة خزينة الجامعة ومخرج مسرحية العبوة الناسفة التي فككت أمس أمام بوابة الجامعة.

وكانت إدارة جامعة إب قد أبلغت 6 من الطلاب المقبولين في قسم إدارة الأعمال بنقلهم إلى قسم السياحة بحجة أن معدلاتهم لا تتناسب مع قسم إدارة الأعمال وذلك بهدف إفراغ عدد من المقاعد لحساب العناصر المليشاوية التي تم تسجليها مؤخراً في الجامعة.