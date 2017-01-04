مقتل 3 جنود في عملية عسكرية لقوات الجيش ضد تنظيم القاعدة في شقرة بأبين

قتل ثلاثة جنود وأصيب عشرة آخرون وذلك خلال اشتباكات مع مسلحي تنظيم القاعدة في منطقة شقرة بمحافظة أبين اليوم الأربعاء.





وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات عنيفة دارت في منطقة شقرة بين قوات الجيش وعناصر من تنظيم القاعدة الذي لا يزال يتمركز في بعض مواقع المنطقة.





وتوقعت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر تنظيم القاعدة.





وكانت قوات الجيش قد حررت مناطق واسعة في ابين منها جعار ولودر من قبضة تنظيم القاعدة في شهر اغسطس الماضي، وذلك في عملية عسكرية مدعومة من قوات التحالف العربي.





الصحوة نت | متابعة خاصة