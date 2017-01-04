العسكرية الرابعة تنفي تهريب أسلحة للحوثيين من عدن وتكشف عن أماكن التهريب





نفت المنطقة العسكرية ضبط أسلحة في عدن كانت في طريقها لمليشيا الحوثي والمخلوع، حسب ما نشرته وسائل اعلام محلية.





وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن/ فضل حسن/ إنه لا صحة للمعلومات المتداولة بادعاء ضبط قاطرة محملة بالأسلحة مهربة من عدن للحوثيين وايقافها في حبيل الريدة بمحافظة لحج.





واضاف اللواء حسن أن من يقف وراء تسريب هذه المعلومات هي اطراف تهدف لزعزعة الثقة بين الأجهزة المعنية المختلفة لخدمة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واذرعهم المختلفة. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على لسان قائد المنطقة الرابعة.

وكشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن التهريب ظاهرة موجوده وتقف خلفها ايران عبر المنافذ البحرية في الحديدة والمخاء وغيرها فضلا عن التهريب عبر الطرق والمنافذ البريه في اتجاه محافظة المهرة.

ووجه اللواء فضل حسن دعوة لوسائل الاعلام المختلفة الى تحري الدقة والالتزام بالمصداقية وتوخى الحذر من الوقوع في فخ الاشاعات.

وتداولت وسائل اعلام محلية وخارجية خبر ضبط الشحنة في محافظة لحج اليومين الماضيين، والتي كانت في طريقها للمليشيات الانقلابية قادمة من عدن. حسب الأنباء المتداولة.

وكانت قوات النخبة في محافظة حضرموت قد تمكنت من ضبط قاطرة تحمل على متنها أسلحة وقاذفات صواريخ مهربة في منطقة واقعة بين مديرية الريدة الشرقية وسيحوت شرق مدينة المكلا عاصمة حضرموت.





وقال المحافظ بن بريك في تصريح مطلع الأسبوع الجاري لصحيفة «المدينة» السعودية: قال إن هذه الأسلحة تشبه ما تم ضبطه في محافظة مأرب شمال اليمن وهي صواريخ وأسلحة، مؤكدا أن القبض على هذه القاطرة يأتي بعد تنفيذ توجيهات الرئيس القاضية بتشديد الرقابة على منافذ الجمهورية.





وما بين الحين والآخر تتمكن قوات الجيش في مأرب من ضبط شحنات أسلحة لمليشيا الحوثي والمخلوع والتي غالباً ما تكون قادمة من المحافظات الجنوبية الشرقية عبر خطوط تهريب.

الصحوة نت | متابعة خاصة