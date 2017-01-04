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قوات الجيش تقترب من مركز مديرية نهم شرق صنعاء

الأربعاء 04 يناير 2017 02:21 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش تقترب من مركز مديرية نهم شرق صنعاء


قالت مصادر ميدانية اليوم الأربعاء إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اقتربت من مركز مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.


وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير التبة السوداء والحمراء القريبتين من "المديد" مركز مديرية نهم.


 وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة خلال اليومين الماضيين في نهم، حيث استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وأماكن تجمعات للمليشيات شرق صنعاء، فيما كثفت مدفعية الجيش من استهداف مواقع وتحصينات لها في جبال نهم.


وكانت قوات الجيش والمقاومة قد حررت مطلع الأسبوع الماضي عدداً من المواقع، أهمها جبل القتب وقرن ودعة، وذلك في عملية عسكرية مباغتة.


وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع حشد مقاتليها الى نهم وصرواح وذلك بعد فقدانها لمئات المقاتلين مؤخراً في مختلف مواقع جبهتي نهم وصرواح.

 

وتستميت المليشيات الانقلابية على البقاء في مركز مديرية صرواح وبعض من المواقع المجاورة، كونها آخر معاقلها في محافظة مأرب.

 

الصحوة نت | متابعة خاصة

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