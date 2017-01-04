المليشيات تُجبر 30 ألف أسرة على النزوح في تعز وائتلاف الإغاثة يُحذر





قالت مصادر محلية في محافظة تعز ان المليشيات الانقلابية أجبرت 30 ألف أسرة على النزوح.





وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز في تقرير أصدره أمس (الثلاثاء، أن (16500) شخص و(29858) أسرة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية ومراكز الإيواء بعد أن تقطعت بهم السبل في المناطق التي نزحوا إليها.

وأصاف الائتلاف، أن 91 مدنياً قتلوا، وجرح 787 آخرون بعضهم إصاباتهم خطيرة، خلال ديسمبر الماضي.

كما رصد التقرير 500 حالة إصابة بمرض الكوليرا في مديريات مختلفة من محافظة تعز ما اضطر 17 مدرسة إلى إغلاف أبوابها تجنباً لانتشار المرض.

وحذر الائتلاف من وقوع مجاعة وشيكة في تعز، جراء توقف إرسال المساعدات الإغاثية للمدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع القصف الصاروخي على الأحياء السكنية وكذا منع ادخال المساعدات الانسانية الى مناطق وقرى المحافظة.



