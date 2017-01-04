أمن مأرب يضبط مشتبهين بمحاولة اغتيال الشندقي ومجلس مقاومة صنعاء يُشيد





القت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب على مشتبهين بمحاولة اغتيال ناطق مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي.





وأشاد بيان صادر عن مجلس مقاومة صنعاء حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، أشاد بالأجهزة الأمنية ويقظتها في ضبط مشتبه بهم، داعياً الى مزيد من الجهود في ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المدن المحررة.





وأدان مجلس مقاومة صنعاء محاولة اغتيال ناطقه الشندقي، مؤكداً ان هذه الأعمال لن تثني عن مواصلة النضال حتى اجتثاث المليشيات الانقلابية من كل ربوع الوطن.





وقال البيان إن دماء القيادات ليست أغلى من دماء جنود وأبطال الجيش والمقاومة في مختلف المواقع والمحافظات الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الخلاص من هذه المليشيات الانقلابية.

وأضاف البيان: أن هذه الجريمة هي حلقة من سلسلة الجرائم التي تقترفها المليشيات كل يوم بحق الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته، وأنها وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيلقى مرتكبوها جزاءهم العادل عاجلا أو آجلا.

هذا وتعرض عبدالله الشندقي الى محاولة اغتيال في أحد أسواق مدينة مأرب يوم الثلاثاء، وذلك بإطلاق الرصاص على سيارته ما أدى الى إصابة شقيقه.

الصحوة نت | متابعة خاصة