الضالع: طيران التحالف يدمر آليات عسكرية للمليشيات الانقلابية في عدد من المواقع بدمت





شن طيران التحالف العربي فجر اليوم الاربعاء عدة غارات على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة العرفاف بدمت ودمر عدة آليات متمركزة في المكان.





وقال شهود عيان إن الطيران قصف موقع "المضراب" في العرفاف وأن ألسنة اللهب شوهدت وهي تتصاعد من المكان، مؤكدين تدمير آلية عسكرية يرجح أن تكون عربة البي إم بي.





فيما نفذ غارتين في موقع ظهر الحمار حيث تتواجد دبابة نوع ٥٥ تقوم بقصف قرى مريس بشكل عشوائي منذ عام وتدميرها هي الأخرى.





وشن طيران التحالف هذا الاسبوع سلسلة غارات متواصلة على مواقع المليشيات وتجمعاتهم في جبل ناصة والمعصر والعرفاف بدمت شمال مريس ملحقا أضرار بالغة في المعدات والأرواح.