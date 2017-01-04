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الانقلابيون يعجزون عن إطعام المعتقلين في صنعاء

الأربعاء 04 يناير 2017 10:05 ص الصحوة نت – الإتحاد الاماراتية
الانقلابيون يعجزون عن إطعام المعتقلين في صنعاء

كشفت وثيقة رسمية حصلت "الاتحاد" على نسخة منها أمس، عن عجز السلطات الانقلابية في صنعاء عن تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لمئات المعتقلين في سجن أمني في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا الإنقلابية.


وأكدت الوثيقة الموجهة من مدير المباحث بصنعاء إلى مدير عام أمن العاصمة "عدم توفر الاحتياجات الضرورية للموقوفين بسجن إدارة المباحث مثل الغذاء والمياه والغاز"، وعزت ذلك إلى نفاد الكمية، إضافت الوثيقة إلى أن "عدد الموقوفين كبير جداً يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن". وحذرت الوثيقة من «حدوث فوضى داخل السجن» الذي يضم مئات السجناء المعتقلين منذ فترات طويلة في إجراءات تعسفية بعيدة عن القضاء.


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