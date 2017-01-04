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المحويت: المليشيات تغلق مدرسة على خلفية رفض الطلاب ترديد الصرخة الحوثية

الأربعاء 04 يناير 2017 09:48 ص الصحوة نت - خاص
المحويت: المليشيات تغلق مدرسة على خلفية رفض الطلاب ترديد الصرخة الحوثية صورة ارشيفية


أقدمت مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية أمس الأول علي إغلاق مدرسة النصر في بني اسعد بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت بسبب خروج الطلاب ورفضهم ترديد صرخة الموت.


وقالت مصادر محلية أن المليشيات دعت لوقفة احتجاجية في المدرسة وقامت بترديد الصرخة ما دفع الطلاب لمغادرة المدرسة.


 وأكدت المصادر:  "أن إغلاق المدرسة تم بتوجيه من مدير التربية والمشرف الامني بالمديرية بعد أن رفض طلاب المدرسة  تنفيذ اي أنشطة فرضتها عليهم المليشيات.


يذكر أن مليشيات الحوثي تعمل منذ أشهر على ممارسة الانتهاكات المستمرة بحق العملية التعليمية في محاولة فرض أجندتها الطائفية في المدارس والزج بالطلاب في الحرب من خلال التحشيد في فعاليات مختلفة فيما تدفع بالبعض الاخر إلى جبهات القتال بالقوة .

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