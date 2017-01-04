مسلح حوثي يعتدي على عميد كلية العلوم بجامعة إب

تعرض أحد أكاديمي جامعة إب لمحاولة اعتداء من قبل أحد المسلحين التابعين لمليشيات الحوثي وصالح داخل الحرم الجامعي بمدينة إب وسط اليمن.





وأفادت مصادر خاصة بجامعة إب بأن عميد كلية العلوم د أحمد الحزمي تعرض اليوم لمحاولة اعتداء من قبل أحد المسلحين المتواجدين داخل الحرم الجامعي وسط فوضى أمنية تشهدها جامعة إب ومديريات المحافظة المختلفة والخاضعة لسيطرة المليشيات منذ منتصف أكتوبر 2014م.





وقدم عميد كلية العلوم شكوى لرئاسة الجامعة بما تعرض له مطالبا بوضع حد لذلك ووضع قيمة واحترام للكادر الأكاديمي داخل الجامعة أو السماح للكادر الأكاديمي بإدخال مرافقين ومسلحين تابعين لهم ليدافعوا عن أنفسهم ويقوموا بحفظ الأمن داخل الجامعة.





وبحسب المصادر فإن مشادات كلامية جرت بين عميد كلية العلوم وبين أحد المسلحين والذي كان على متن باص وتطور الخلاف بينهما حد الإشتباك وتم التدخل بعد ذلك.





وقبل أيام تعرضت طالبة بجامعة إب لطلق ناري برصاص مسلحين مدعومين من مليشيات الحوثي، فيما شهدت الجامعة أكبر فضيحة بتاريخ الجامعة اليمنية بتعرضها للسرقة واختفاء 220 مليون من خزنة الجامعة ولم يكشف عن نتائج التحقيقات حتى اللحظة.