مقتل مسلح أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة في منطقة العين بأبين





قتل مسلح في منطقة العين في محافظة أبين شمال العاصمة المؤقتة عدن وذلك أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة، حسب ما أفاد مصدر أمني في عدن.





وحسب المصادر، فإن المسلح الذي يُعتقد انتمائه للتنظيم الارهابي حاول زرع عبوة ناسفة في الطريق الرابط بين عدن وأبين لتنفجر فيه قبل أن يتمكن من زرعها.





ونشطت التنظيمات الإرهابية في بعض المحافظات الجنوبية بهدف زعزعة الأمن فيها واقلاق السكينة العامة.





وكانت مصادر حكومية قد اتهمت مليشيا الحوثي والمخلوع بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في عدن وعدد من المدن المجاورة، بهدف زعزعة أمن المناطق المحررة.





الصحوة نت | متابعة خاصة