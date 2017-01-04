إصلاح المحويت ينعي استشهاد ثلاثة من أعضائه ويؤكد بأن دمائهم لن تذهب هدراً





نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة المحويت استشهاد ثلاثة من أعضائه في جريمة ارتكبتها المليشيات الانقلابية في مديرية الطويلة بني الخياطي بحق مدنيين عزل.





وحمل إصلاح المحويت سلطة الأمر الواقع بالمحافظة كافة المسؤولية، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.





وأشار الإصلاح في بيان حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه الى أن المليشيات الانقلابية قامت بتفجير مبنى لحراسة القات مكون من ثلاثة طابق ما أدى الى استشهاد/ عبده محسن الأسد و عبده راشد فارع وعبده قائد شرقان.





ودعا اصلاح المحويت كافة القوى بالمحافظة الى توحيد الصف ونبذ هذه الأعمال الإجرامية الدخيلة على المجتمع اليمني.





وطالب الاصلاح المنظمات الدولية والمحلية الى رصد وكشف جرائم الانقلابيين التي ترتكبها بصورة يومية بحق أبناء الشعب اليمني.

"موقع الصحوة" نت يعيد نشر بيان إصلاح المحويت

ينعي التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت إلى أعضائه وكافة أبناء المحافظة عموما" استشهاد ثلاثة من خيرة أعضائه هم

1-عبده محسن الأسد

2-عبده راشد فارع

3-عبده قائد شرقان

حيث أقدمت عصابة إجرامية ليلتنا هذه في مديرية الطويلة عزلة بني الخياط قرية لكمة صيعان علي تفجير مبنى حراسة القات المكون من ثلاثة طابق التابع للأخ/عبده راشد فارع مما أدى الى استشهادهم..

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت يدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هذا العمل الإجرامي الجبان ويحمل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة ويطالبها بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم التستر علي عصابات الإجرام التي تخل بأمن واستقرار المحافظة الآمنة والمسالمة والتي تعتبر هذه الأعمال الإجرامية دخيلة عليها.

يدعو الإصلاح كافة المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام الى الاستمرار في كشف جرائم المليشيات الانقلابية وممارساتها الوحشية والإجرامية بحق أبناء المحافظة .

كما يدعو الإصلاح كافة القوى السياسية والاجتماعية لنبذ الفرقة وتوحيد الصف للوقوف ضد هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم الرادع حتي يعود للمحافظة أمنها وسكينتها..

يؤكد الإصلاح أن دماء شهدائه لن تذهب هدراً وأن يوم العدالة سيأتي مكللاً بالنصر بإذن الله تعالى...

وفي الختام يعبر الإصلاح عن خالص عزائه لأسر الشهداء وكافة أقاربهم ومحبيهم سائلا الله ان يتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يحمي وطننا من كل سوء ومكروه.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت.

بتاريخ4 ربيع ثاني 1438هجرية

الموافق 3يناير 2017ميلادية