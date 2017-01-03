صحة تعز: تقارير كيدية رفعت لمركز الملك سلمان لوقف التعاقد مع مستشفى الروضة





أقامت إدارة مستشفى الروضة مؤتمراً صحفياً هو الأول لها منذ بدء الحرب في تعز قبل قرابة عامين، لإستعراض مسيرة المستشفى في تقديم خدماته طوال فترة الحرب.





وخلال المؤتمر الصحفي استعرض الدكتور ياسين الدبعي، نائب مدير مستشفى الروضة، استعرض تقريراً مفصلاً بالخدمات الطبية والجراحية التي قدمها المشفى خلال هذه الفترة، أشار فيه الى إستفادة (13786) حالة جراحية من خدمات المستشفى منها (3524) حالة في العمليات الجراحية الكبرى و (10266) حالة في العمليات الصغرى.





بالإضافة الى عدد الحالات المتوفية التي استقبلتها ثلاجة الموتى بالمستشفى، جراء الحرب على مدينة تعز والتي بلغت نحو (3158) حالة.





و أكد الدبعي أن مستشفى الروضة تمكن خلال عامين من الحرب أن يقدم خدمات طبية عالية دون إنقطاع، على مستوى العيادات الخارجية وأقسام الرقود والعناية المركزة وغرف العمليات الجراحية، أو على مستوى الأقسام الأخرى الفنية، والتشخيصية رغم الحصار والقصف المتواصل الذي يتعرض له المستشفى ومحيطه.





وأوضح الدبعي أن المستشفى أجرى عمليات جراحية لأكثر من 150 حالة من جرحى المقاومة والمدنيين وفق العقد الموقع مع مركز الملك سلمان، مشيراً الى دوره البارز في التخفيف من معاناة المدينة في فترة كان اشتد فيها الحصار والقصف على المدينة،

منوهاً الى أن إدارة المشفى سبق واستلمت مساعدات طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة عبر عملية الإنزال الجوي التي كسرت فيها السعودية الحصار على مستشفيات المدينة في خطوة تستوجب الشكر والتقدير.





من جانبها استعرضت الدكتورة إيلان عبدالحق، نائب مدير مكتب الصحة بتعز استعرضت الوضع الطبي والصحي ومستوى الخدمات الطبية في تعز، والتي كان لمستشفپ الروضة الدور الأبرز والمهم فيها، من خلال إستقبال الجرحى والشهداء من المدنيين والمقاتلين في مرحة فارقة بتاريخ تعز وفي وقت نزح فيه الكثير من الأطباء بسبب الحرب.





وقالت الدكتورة إيلان أن مستشفى الروضة انفرد بإستقبال جميع الحالات الإسعافية، في حين أغلقت معظم المستشفيات أبوابها، لتبقى أقسام الطوارئ في مستشفى الروضة تستقبل العشرات من المواطنين والمقاتلين ، مقدمةً لهم الرعاية الصحية والخدمة الطبية والدوائية والتشخيصية بدرجة أساسية دون تمييز.





ودعت إيلان، ناشطي التواصل الاجتماعي الى تجنيب المستشفيات الممحاكات الحزبية، وان يكونوا منصفيين في تقييم أدائها بعيدا عن السياسة، مشيرةً الى وجود تقارير مغلوطة وكيدية رفعت ضد مستشفى الروضة الى مركز الملك سلمان، داعيةً في الوقت ذاته المركز الى تشكيل لجنة مراجعة وفحص للاطلاع على كافة الإجراءات التي سار عليها مستشفى الروضة عن قرب ومعرفة ماتم فعلا وكشف مارفع من مغالطات.





واستعرض المؤتمر إحتياجات المستشفى الضرورية، والتي توزعت بين أدوية واسطوانات أكسجين ومستلزمات طبية وتشغيلية، الى جانب الميزانية التغشيلية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، نظمت ادارة المستشفى لجميع المراسلين والصحافيين زيارة لأقسام الرقود والعناية المركزة ، وبقية الأقسام للإطلاع على مستوى الخدمات والرعاية الطبية التي يقدمها مستشفى الروضة بتعز.



