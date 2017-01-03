الضالع: المليشيات تقصف بشكل عشوائي قرى ومناطق العود

شنت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قصف عشوائي استهدف المدنيين بقرى ومناطق العود بين محافظتي إب والضالع.

مصادر محلية أفادت بأن المليشيات قصفت قبل قليل وبشكل عشوائي قرى ومناطق العود بجبهة حمك المتداخلة بين محافظتي إب والضالع.

وأضافت المصادر بأن المليشيات المتمركزة بالعذارب ببعدان وسوق الليل ومفرق الجعدي تواصل قصفها مساء اليوم الثلاثاء وبشكل عشوائي على قرى ومناطق العود بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولم تتحدث المصادر عن ضحايا حتى اللحظة.

وشهدت ليلة أمس مواجهات عنيفة في منطقة ظفار حمك الحدودية بين محافظتي إب والضالع بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة والحوثيين والموالين لصالح من جهة أخرى وسقط فيها قتيل من ميليشيا الحوثي وصالح وجرح آخر بحسب الصادر الميدانية.