المدفعية تدك مواقع المليشيات في محيط سوق صرواح واستهداف تجمعاً لهم بالمخدرة





شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً عنيفاً على مواقع المليشيات الانقلابية في محيط سوق صرواح غرب مأرب.





وقالت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش استهدفت مساء الثلاثاء آليات ومواقع للمليشيات محيط سوق صرواح وشوهد تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من المواقع المستهدفة.





وفي صعيد متصل، قتل ما لا يقل عن 8 مسلحين من جماعة الحوثي والمخلوع صالح في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب.





وأفاد "مركز سبأ الإعلامي" نقلاً عن مصدر ميداني قوله: إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً للمليشيات في المخدرة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى واحراق آليات.





وتشهد جبهة صرواح معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى.





وتلقت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة في جبهة صرواح والمخدرة خلال اليومين الماضيين.





الصحوة نت | متابعة خاصة