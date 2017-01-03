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مقتل وإصابة 15 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

الثلاثاء 03 يناير 2017 08:45 م الصحوة نت - تعز
مقتل وإصابة 15 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل 4 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 11 آخرين اليوم الثلاثاء في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة تعز.

في المقابل استشهد اثنين من الجيش والمقاومة وأصيب 7 في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد مدني وإصابة 3 جراء قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وقد أفشل الجيش الوطني محاولة تسلل للمليشيات في تبة أعلى حذران غرب المدينة تحت غطاء ناري كثيف واجبروهم على الفرار مخلفين عددا من القتلى والجرحى، في المقابل استحدثت المليشيات نقطة تفتيش في منطقة الكراشي على طريق العنيين جبل حبشي غرب المدينة.

وتعرضت أحياء مدينة النور وبيرباشا والمطار القديم ووادي التَّمَدد وقرى الضباب لقصف عنيف بالمدفعية من مواقع تمركز المليشيات في الخمسين شمال غرب المدينة. 

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