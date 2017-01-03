جباري: المليشيات الانقلابية تلفظ أنفاسها الأخيرة





أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري أن المليشيات الانقلابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وقريبا ستتحرر ما تبقى من شبوة وصولا الى تحرير كل المحافظات من المليشيا الانقلابية.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوكيل محافظة شبوة علي الحارثي.





وأشاد جباري، بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مؤخراً في شبوة، مؤكداً دعم الحكومة للسلطة المحلية في المحافظة، والتي تقوم بجهود كبيرة من اجل إعادة تطبيع الأوضاع، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.





وقال جباري إن الحكومة تعمل حالياً على تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وفي مقدمتها المؤسستين القضائية والامنية لتثبيت الامن والاستقرار وتنفيذ سيادة القانون والدستور لحماية الحقوق والحريات.

ميدانياً.. تمكنت وحدات الجيش الوطني بمساندة أبطال المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة بيحان بشبوة.

وحررت قوات الجيش موقع الساق ومنطقة تلال مقيربة غرب بيحان.





وتواصل قوات الجيش والمقاومة التقدم باتجاه منطقة الصفحة لقطع امداد الميليشيات الانقلابية إلى منطقة عسيلان وتضييق الخناق عليها جنوب وغرب بيحان.

وشهدت جبهتا بيحان وعسيلان معارك عنيفة الأسبوع الماضي تمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير مواقع استراتيجية أهمها نقطة العلم والسليم وقطع خطوط الإمداد على المليشيات الانقلابية في الصفراء.





وفشلت المليشيات بفك الحصار عن عناصرها في الصفراء رغم محاولاتها المتكررة منذ ثلاثة أيام.





الصحوة نت | متابعة خاصة