المحويت: ميلشيات الحوثي تجبر أطفال على التجنيد والقتال في صفوفها

قالت مصادر محلية في محافظة المحويت "أن مليشيا الحوثي وصالح قامت بتجنيد أطفال في مديريتي ملحان وجبل المحويت وإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة في عدد من المحافظات".

وأفادت المصادر" أن أمين عام المجلس المحلي بمديرية ملحان قام بتجميع "50فرد" لحضور دورة ثقافية ليتفاجئوا أنه قام بإرسالهم إلى جبهات القتال".

وأفادت المصادر "أن الميلشيات جندت أطفال أعمارهم لا تتجاوز الـ "13عام" بسبب الاستنزاف البشري التي يتعرضون له في جبهات وتكبدهم خسائر في المعارك الأخيرة مع قوات الجيش".

وذكرت المصادر "أن الذين تم إرسالهم للجبهات الأمر رفضوا، ولكن دون جدوى حيث تم إجبارهم للذهاب إلى الجبهات بالقوة رغم رفضهم المشاركة".

يذكر أن ميلشيات الحوثي تعمد على تجنيد الأطفال والزج بهم للقتال في صفوفهم وجندت خلال السنوات الماضية المئات من الأطفال الذين يأخذونهم دون معرفة أهاليهم ويعودون إليهم جثث بعد مقتلهم.