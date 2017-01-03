وحدات الجيش تحرر مواقع جديدة في بيحان شبوة

تمكنت وحدات الجيش، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.

وقال قائد كتيبة الحزم إن وحدات الجيش تمكنت من تطهير جبهة الساق وحررت منطقة تلال مقيربة غرب بيحان.

وأكد العقيد أحمد صالح العقيلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن التقدم مستمر باتجاه الصفحة لقطع امداد الميليشيات الانقلابية إلى منطقة عسيلان وتضييق الخناق عليها جنوب وغرب بيحان.

مشيرا إلى أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة ومليئة بالمفاجئات.

وكانت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة قد حررت عدة مواقع خلال الأيام القليلة الماضية.