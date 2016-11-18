قصف عنيف على الأحياء السكنية في تعز وسط استمرار تقدم قوات الجيش

منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة تعرضت الأحياء السكنية في مدينة تعز الى قصف عنيف من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وأفاد مراسل "الصحوة نت" بأن القصف العشوائي على الأحياء السكنية لا يزال مستمر وسط سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وكان قد اندلع حريق هائل في إحدى المنازل بشارع المغتربين وسط المدينة في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، وذلك جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على المنزل أطلقته المليشيا الانقلابية المتمركزة في الحوبان شرقي تعز.

يأتي هذا فيما واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدمها في عدد من الجبهات، وسيطرت على عدد من الأحياء شرقي المدينة.

حيث تمكنت قوات الجيش والمقاومة ظهر اليوم الجمعة من السيطرة على تبة الجعشا وسط استمرار المعارك في محيط تبة السلال.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد تمكنت من تحرير منطقة القيش والجحملية ومستشفى الحي العسكري وكذا تبة الخزان والخضراء والعكاوش في الأحكوم بحيفان، وتبة الأريل ومنطقة الصيار والصافح والعقبة بمديرية الصلو، بينما لا تزال المعارك مستمرة.





المصدر| الصحوة نت