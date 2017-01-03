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العقيد الناصر: الوضع الأمني مستتب في جميع المناطق المحررة بمحافظة الجوف

الثلاثاء 03 يناير 2017 04:45 م الصحوة نت _ متابعات
العقيد الناصر: الوضع الأمني مستتب في جميع المناطق المحررة بمحافظة الجوف

قال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف إن الوضع الأمني في المحافظة مستتب وفي تقدم مستمر، وأن خطة الانتشار الأمني يجري تنفيذها وسيتم استكمال مراحلها المرسومة.

وأشار العقيد الركن نجيب الناصر في حديث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المرحلة الأولى من خطة الانتشار الأمني تم تنفيذها في في أربع مديريات محررة بالمحافظة، مضيفا أن قوات الأمن منتشرة في الحزام الأمني لمدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، ومديريات: الغيل، المصلوب، المتون. مؤكدا أن قوات الأمن جاهزة لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها.

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