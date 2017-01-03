الحديدة: قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا في ثلاث هجمات نوعية لرجال المقاومة

سقط عدد من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع الإجرامية بين قتيل وجريح في مدينة الحديدة، إثر ثلاث هجمات نوعية نفذها رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المركز الإعلامي لإقليم تهامة فقد استهدف أبطال المقاومة أحد مسلحي المليشيات بسلاح شخصي أثناء ركوبه دراجة نارية في 7يوليو بالقرب من فندق القمة، عند الساعة 7.30 صباحا، وقد أسفر الهجوم عن إصابته بجروح بالغة. ونفذ الهجوم الثاني بقنبلة يدوية استهدفت سيارة كامري تقل على متنها أربعة من مسلحي المليشيات في مديرية الحالي شارع زايد بالقرب من مركز التدريب المهني عند الساعة 11.40 ظهراً، وقد أسفر الهجوم عن سقوط عناصر المليشيات بين قتيل وجريح. في حين استهدف أبطال المقاومة في الهجوم الثالث أحد مسلحي المليشيات بالرصاص أثناء تواجده بالقرب من بوابة كلية الطب مديرية الحوك، عند الساعة الواحدة ظهراً وقد أسفر الهجوم عن مصرعه على الفور.