ذمار: إصابة قيادي حوثي ومقتل أحد مرافقيه برصاص مجهولين

تعرض القيادي الحوثي المدعو "ابو علي الديلمي" لإصابات بالغة في كمين مسلح من قبل مجهولين في أحد شوارع مدينة ذمار نقل على إثرها مباشرة إلى المستشفى.

وأكدت مصادر محلية بمدينة ذمار مقتل أحد مرافقي القيادي الحوثي بينما يرقد الديلمي في العناية المركزة.

وعين القيادي الحوثي " ابو علي الديلمي " مشرفا لقسم الوحدة شرق محافظة ذمار، ثم نقل بعدها إلى اللجنة الثورية بالمحافظة، كمسؤول في جناح الاغتيالات والاختطافات بحق معارضين.

وقالت مصادر مؤكدة إن " الديلمي " متهم في قضايا قتل ونهب منازل وممتلكات شخصية في حق بعض رجال القبائل الذي تم مهاجمة قراهم بحملات عسكرية كان هو وراءها، خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق تسود الأوساط الحوثية بمحافظة ذمار حالة من الرعب والهلع الشديدين ينعكس على فرض إجراءات أمنية مشددة تترافق مع الانتصارات التي يقدمها رجال الجيش والمقاومة الشعبية، في مختلف يحرزها الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.