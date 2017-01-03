الرئيس يوجه محاكم عدن بالنزول الميداني للسجون والبت في قضايا نزلائها





وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم القضاة رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف المتخصصة بسرعة العمل الميداني والنزول الى السجون واماكن التوقيف والاحتجاز للبت في القضايا بحسب نوعيتها وتخصصها واتخاذ ازاءها ما يلزم.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن السلطات القضائية والنيابية باقليم عدن بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور علي ناصر سالم ووزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد والمحامي العام الاول القاضي جمال محمد عمر. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





وطالب الرئيس هادي وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بتهيئة وتوفير المناخات اللازمة لذلك من حيث الكادر والبنى التحتية والحقوق والمستحقات العاجلة.





وتظاهر عدد من المواطنين في العاصمة عدن مطلع ديسمبر الماضي للمطالبة بسرعة الافراج عن معتقلين وموقوفين في عدد من السجون وأقسام الشرطة بالمدينة، دون أن يتم احالتهم الى النيابات والمحاكم المختصة، حد قول المتظاهرين.





ويجري الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة من اللقاءات بمختلف القطاعات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن وذلك للإطلاع على الأوضاع الميدانية بهدف تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.





وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد عاد الى العاصمة المؤقتة عدن الأحد الماضي بعد زيارة ميدانيه ناجحة لمحافظة حضرموت التقى خلالها بقيادات السلطة التنفيذية والعسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لتلمس احتياجاتهم والوقوف على متطلبات ابنائها على صعيد التنموي والأمني.

الصحوة نت | متابعة خاصة