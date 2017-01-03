ناطق الحكومة: المخلوع أصبح منتقماً ومتمرداً على الشرعية المحلية والدولية





قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن المخلوع صالح لم يعد متمرداً فقط على الشرعية الدستورية في اليمن، وإنما على الشرعية الدولية أيضاً.





وأضاف بادي في تصريح لصحيفة "الحياة اللندنية" ان صالح أصبح رجلاً منتقماً، يريد أن ينتقم من الشعب اليمني ولو تمرد على كل القوانين الدولية بما فيها الأمم المتحدة، وذلك كرد فعل لرفض الشعب استمراره في الحكم الذي دام أكثر من ٣٣ عاماً.





وأشار بادي الى أنه وبدلاً من احترام إرادة الشعب اليمني، اتجه للانتقام والتمرد على الشرعية ومخالفة جميع القوانين والأعراف الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تحدي إرادة المجتمع الدولي.





وكان المخلوع صالح أعلن السبت الماضي رفضه المرجعيات الرئيسية لمشاورات السلام التي وقعها وفده بمشاركة وفد الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط.





وقال المخلوع صالح في بيان نشره في صفحته على فيسبوك إنه لم يعد مقبولا ولا منطقيا لدى كل اليمنيين الحديث عن مخرجات الحوار الوطني الشامل أو المبادرة الخليجية أو قرار مجلس الأمن رقم 2216.





الصحوة نت | متابعة خاصة